Наша почта

info@continents.pro

г. Полевской

ул. Володарского
сооружение 103А 

Пн - Сб: 8:00 - 18:00

+7 (343) 383-59-11

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Большой ассортимент сыпучих нерудных материалов собственного производства:
Мраморный щебень и крошка, микрокальцит, минеральный порошок МП-1 и МП-2, мука известняковая.
Большой ассортимент сыпучих нерудных материалов собственного производства:
Мраморный щебень и крошка, микрокальцит, минеральный порошок МП-1 и МП-2, мука известняковая.
Индивидуальный подход

Согласовываем норма отгрузки, предлагаем скидки за объем.

Товар от производителя

Собственное производство. Реализуем продукцию без наценок

Отлаженная логистика

Собственный логистический отдел. Доставляем ЖД и автотранспортом

Каталог продукции

Большой ассортимент сыпучих нерудных материалов собственного производства

Мраморный щебень
Крошка
Мраморный щебень
Мраморный щебень черный
Мраморный щебень черный
Мелкофракционная мраморная крошка
Песок
Мелкофракционная мраморная крошка
Коричневый щебень
Крошка
Коричневый щебень
Микрокальцит
Мрамор молотый
Микрокальцит
Мраморный отсев
Песок
Мраморный отсев
Утяжелитель бурового раствора
Микрокальцит
Сырье для нефтегазодобычи
Минеральный порошок МП-1 и МП-2
Минеральный порошок МП-1 и МП-2
Противогололедный состав
Противогололедный состав
Пирит
Серный колчедан
Пирит
Мука известняковая
Мука известняковая
Кварцит
Кварцит
Известняковая крупка
Известняковая крупка
Мел минерал
Мел комковый и дробленый
Змеевик
Серпентинит
Змеевик
Реализуемая продукция оптом
Опт от 10 кг
Продукция по сферам применения

Большой ассортимент сыпучих нерудных материалов собственного производства

Абразивный материал
Антигололедные смеси
Декор
Ландшафтный дизайн
Производство асфальтобетонных смесей
Производство комбикормов
Производство ЛКМ
Производство сухих смесей
Для нефтесервиса
Сельское хозяйство
Спецпредложения

Постоянные запасы минерального сырья на складе и собственный логистический отдел позволяют осуществлять оперативную доставку продукции в любой регион России, Белоруссии и Казахстана.

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Горнодобывающая компания «Континент»

Горнодобывающая компания «Континент» занимается добычей и реализацией продукции для строительной, нефтедобывающей и аграрной промышленности. Наша сырьевая база включает два крупных месторождения мрамора и известняка. Разработка ведется открытым способом — на карьерах в Свердловской и Челябинской областях

Подробнее о нас

Новинка сезона (от 10 кг)
ДЕКОРАТИВНЫЙ ЩЕБЕНЬ “ШАХМАТКА” черный-белый 2,5-5 мм в мешках (фасованный)
Мрамор/доломит
ДЕКОРАТИВНЫЙ ЩЕБЕНЬ “ШАХМАТКА” черный-белый 2,5-5 мм в мешках (фасованный)
Декоративный мраморный щебень белый 2,5-5 мм в мешках (фасованный)
Цветная природная декоративная мраморная крошка
Декоративный мраморный щебень белый 2,5-5 мм в мешках (фасованный)
Известняковая мука в мешках (фасованная)
Доломитовая
Известняковая мука в мешках (фасованная)
Декоративный щебень "Шоколадный" коричневый 5- 10мм в мешках (фасованный)
Коричневый мрамор
Декоративный щебень "Шоколадный" коричневый 5- 10мм в мешках (фасованный)
Известняковая крупка в мешках (фасованная)
Доломитовая
Известняковая крупка в мешках (фасованная)
Клиентам
Каталог продукции

+7 (343) 383-59-11

г. Полевской, ул. Володарского, сооружение 103А.

Пн - Сб: 8:00 - 18:00

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