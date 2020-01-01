Горнодобывающая компания «Континент»

Горнодобывающая компания «Континент» занимается добычей и реализацией продукции для строительной, нефтедобывающей и аграрной промышленности. Наша сырьевая база включает два крупных месторождения мрамора и известняка. Разработка ведется открытым способом — на карьерах в Свердловской и Челябинской областях

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