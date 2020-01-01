ул. Володарского
сооружение 103А
Согласовываем норма отгрузки, предлагаем скидки за объем.
Собственное производство. Реализуем продукцию без наценок
Собственный логистический отдел. Доставляем ЖД и автотранспортом
Большой ассортимент сыпучих нерудных материалов собственного производства
Большой ассортимент сыпучих нерудных материалов собственного производства
Постоянные запасы минерального сырья на складе и собственный логистический отдел позволяют осуществлять оперативную доставку продукции в любой регион России, Белоруссии и Казахстана.
Получите расчет с учетом стоимости доставки и скидки за объем!
Горнодобывающая компания «Континент» занимается добычей и реализацией продукции для строительной, нефтедобывающей и аграрной промышленности. Наша сырьевая база включает два крупных месторождения мрамора и известняка. Разработка ведется открытым способом — на карьерах в Свердловской и Челябинской областях